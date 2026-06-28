جماعت اسلامی لبنان: اسرائیل باید به صورت کامل از خاک لبنان خارج شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جماعت اسلامی لبنان روز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که معیار بررسی هر توافقی محافظت از حاکمیت کامل لبنان و تضمین عقب نشینی رژیم صهیونیستی از تمام اراضی اشغالی، توقف تجاوزات، آزادی اسرا و بازگشت امن شهروندان این کشور به مناطق جنوبی است.

در این بیانیه آمده است: تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به صورت ملی و مسئولانه به دور از دیکته های خارجی اتخاذ شود. هر گونه بحث و جدل درباره انحصار سلاح در دست دولت نباید زیر فشار اشغالگری و تهدید صورت بگیرد بلکه باید از طریق یک گفتگوی ملی جدی و بررسی راهبرد دفاعی فراگیر برای تقویت قدرت ارتش در راستای حفاظت از مرزها و مردم انجام شود.

جماعت اسلامی لبنان نسبت به منوط کردن عقب نشینی رژیم صهیونیستی به شروط امنیتی قابل تغییر یا تعویق و همچنین محدود کردن حق لبنان در دفاع از خود هشدار داد.

این گروه اضافه کرد: اشغالگری باید به پایان برسد و عقب نشینی اسرائیل باید به صورت کامل بر اساس یک جدول زمانی مشخص و تضمین های عربی و بین المللی صورت بگیرد.