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۷ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۵

آیزنکوت: نتانیاهو شایسته موعظه اخلاقی نیست

آیزنکوت: نتانیاهو شایسته موعظه اخلاقی نیست

یک عضو کنست رژیم صهیونیستی و از چهره‌های ارشد مخالف کابینه رژیم تل‌آویو با انتقاد شدید از بنیامین نتانیاهو، وی را مسئول شرایط بحرانی کنونی اسرائیل دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «گادی آیزنکوت» رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و از اعضای کنونی کنست این رژیم خطاب به نتانیاهو گفت: نخست‌وزیری که ما را کورکورانه به پایین‌ترین سطح تاریخی تنزل داده و با دامن زدن به شکاف و تحریک جامعه عمل می‌کند، شایسته ساکنان (اراضی اشغالی) نیست و صلاحیت موعظه اخلاقی درباره اتحاد را ندارد.

وی چند روز پیش نیز با انتشار مقاله‌ای در روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشته بود: لبنان گورستان سیاسی نخست‌وزیران (رژیم) اسرائیل از مناخیم بگین گرفته تا ایهود اولمرت بوده و امروز نیز نتانیاهو تا خرخره در آن فرو رفته است.

کد مطلب 6872673

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