آیزنکوت: نتانیاهو شایسته موعظه اخلاقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «گادی آیزنکوت» رئیس اسبق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و از اعضای کنونی کنست این رژیم خطاب به نتانیاهو گفت: نخست‌وزیری که ما را کورکورانه به پایین‌ترین سطح تاریخی تنزل داده و با دامن زدن به شکاف و تحریک جامعه عمل می‌کند، شایسته ساکنان (اراضی اشغالی) نیست و صلاحیت موعظه اخلاقی درباره اتحاد را ندارد.

وی چند روز پیش نیز با انتشار مقاله‌ای در روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشته بود: لبنان گورستان سیاسی نخست‌وزیران (رژیم) اسرائیل از مناخیم بگین گرفته تا ایهود اولمرت بوده و امروز نیز نتانیاهو تا خرخره در آن فرو رفته است.