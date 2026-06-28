هشدار حزب لبنانی نسبت به خطرات توافق با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب شبیبه لبنان با صدور بیانیه ای در واکنش به توافق امضا شده میان دولت غربگرای این کشور و رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هر توافقی باید از منظر محافظت از حاکمیت لبنان و حقوق مردم این کشور بررسی شود نه استقبال طرف صهیونیستی یا دیگران از آن.

در این بیانیه آمده است: هر چارچوبی که لبنان را بدون تضمین های مشخص متعهد می کند اما در برابر، به اسرائیل حاشیه امنی برای تداوم تجاوزات خود می دهد سؤال برانگیز است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: تا زمانی که اشغال اراضی اشغالی و فلسطین ادامه دارد اسرائیل برای بخش زیادی از مردم لبنان و اعراب یک دولت اشغالگر و دشمن تاریخی باقی خواهد ماند. ما هشدار می دهیم که کابینه نتانیاهو از این توافق برای بهره برداری های سیاسی و نظامی خود سوء استفاده و معادلات جدیدی را به لبنان تحمیل کند. نمی توان فداکاری های مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ تا زمان لشکرکشی به لبنان در سال ۱۹۸۲ و دیگر تجاوزات را نادیده گرفت. خون شهدا و کرامت لبنان قابل معامله و مذاکره نیست. هر توافقی که حاکمیت کشور و توقف تجاوزات دشمن را در نظر نگیرد مردود است.