عون خواستار فشار آمریکا بر اسرائیل برای خروج از جنوب لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که جوزف عون یک تماس تلفنی از دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌اش به مناسبت امضای توافق چارچوب دریافت کرد.

براساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، عون در این گفت‌وگو تأکید کرد دولت لبنان مسئولیت اجرای مفاد توافق را بر عهده خواهد گرفت.

عون ابراز امیدواری کرد آمریکا در جلوگیری از هرگونه نقض توافق و تضمین اجرای کامل تعهدات نقش‌آفرینی کند.

براساس‌ این گزارش، عون از ترامپ خواست واشنگتن به اسرائیل برای خروج از اراضی اشغالی در جنوب لبنان فشار وارد کند.

ریاست‌جمهوری لبنان افزود که همچنین عون از ترامپ به‌دلیل حمایتش از لبنان، حاکمیت قانون و نهادهای قانون اساسی و امنیتی این کشور قدردانی کرده است.

این نهاد لبنانی افزود که در این تماس تلفنی، ترامپ نیز به عون گفته که آمریکا از اقتصاد لبنان و نیروهای امنیتی قانونی این کشور حمایت خواهد کرد.

براساس این گزارش، ترامپ مدعی شده که کشورش از هیچ تلاشی برای حمایت از حاکمیت لبنان و گسترش حاکمیت دولت از طریق نیروهای مسلح این کشور دریغ نخواهد کرد.