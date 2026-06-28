به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک نزاع دسته‌جمعی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان رومشکان، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضائی، طی یک عملیات منسجم موفق شدند هفت نفر از عاملان این نزاع را شناسایی و دستگیر کنند.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

پلیس تأکید کرد: برخورد قاطع با مخلان آسایش و امنیت مردم به‌طورجدی در دستور کار پلیس قرار دارد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با رفتارهای هنجارشکنانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزنند.