واژگونی پژو در بزرگراه اردستانی اصفهان ۲ فوتی و ۲ مصدوم داشت

مجتبی دهقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز هفتم تیرماه ۱۴۰۵، حادثه شدید تصادف و آسیبدیدگی یک دستگاه خودروی پژو در بزرگراه شهید اردستانی به ستاد فرماندهی آتشنشانی اصفهان گزارش شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای امداد و نجات از ایستگاههای ۶ و ۷ به همراه افسران کشیک، «آتشپاد دوم نصیری» و «سرآتشیار مولایی» به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به شدت برخورد بیان کرد: بر اثر این حادثه و شدت جراحات وارده، متأسفانه دو نفر از سرنشینان خودرو در دم جان باختند و دو نفر دیگر نیز به شدت مصدوم شدند که توسط عوامل عملیاتی آزاد سازی و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل نیروهای اورژانس شدند.
دهقانی با بیان اینکه نیروهای آتشنشانی بلافاصله پس از نجات مصدومان، اقدام به ایمنسازی محل حادثه برای جلوگیری از حوادث ثانویه کردند، تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است، اما شواهد اولیه نشاندهنده شدت بالای برخورد است.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی شبانه خاطرنشان کرد: رانندگی در ساعات پایانی شب به دلیل کاهش دید و احتمال خستگی و خوابآلودگی نیازمند تمرکز و احتیاط بیشتری است؛ از تمامی شهروندان درخواست داریم با رعایت سرعت مطمئنه و اطمینان از سلامت فنی خودرو، از بروز چنین حوادث جبرانناپذیری جلوگیری کنند.
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