اقدامات ضروری برای پیشگیری از گرمازدگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، براساس اینفوگرافیک منتشر شده از هلال احمر؛ با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید و احتمال افزایش دمای هوا، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی برای جلوگیری از گرمازدگی و حفظ سلامت شرکت‌کنندگان ضروری است.

افراد حاضر در مراسم توصیه می‌شود برای پیشگیری از گرمازدگی، به‌طور منظم آب بنوشند، از نوشیدنی‌های بدون کافئین استفاده کنند، لباس‌های سبک و گشاد بپوشند و تا حد امکان از ماندن طولانی‌مدت زیر تابش مستقیم آفتاب خودداری کنند.

در صورت مشاهده علائم گرمازدگی، اقدامات اولیه شامل انتقال فرد به یک مکان خنک و سایه، خواباندن فرد و بالا آوردن آرام پاها، خارج کردن لباس‌های تنگ یا سنگین و خنک کردن بدن با پاشیدن آب سرد و باد زدن است.

همچنین اگر فرد هوشیار باشد، می‌توان آب خنک یا نوشیدنی بدون کافئین به او داد و لازم است وضعیت وی با دقت تحت نظر قرار گیرد. در شرایط شدیدتر نیز باید سریعاً به نیروهای امدادی اطلاع داده شود و توصیه می‌شود برای فرد دچار گرمازدگی از مصرف آسپرین استفاده نشود و در صورت بروز علائم شدید، اقدامات درمانی توسط نیروهای امدادی انجام گیرد. رعایت این نکات می‌تواند به حفظ سلامت عزاداران و برگزاری ایمن‌تر مراسم کمک کند.

در صورت مشاهده علائم گرمازدگی، انجام اقدامات اولیه ضروری است. فرد باید به یک مکان خنک و در سایه منتقل شود، سپس او را خوابانده و پاها را به آرامی بالا برد. همچنین لباس‌های تنگ یا سنگین باید از تن فرد خارج شود.

اگر فرد هوشیار باشد، می‌توان آب خنک یا نوشیدنی بدون کافئین به او داد و خنک کردن بدن با پاشیدن آب سرد و باد زدن، تحت نظر داشتن وضعیت فرد و در صورت نیاز اطلاع به نیروهای امدادی از دیگر اقدامات مهم در زمان بروز گرمازدگی است.

توصیه می‌شود برای درمان گرمازدگی از آسپرین استفاده نشود. رعایت این نکات می‌تواند از بروز عوارض گرمازدگی جلوگیری کرده و به برگزاری ایمن‌تر مراسم کمک کند.