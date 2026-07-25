علیرضا عباسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توصیه‌های سلامت برای زائران را باید در دو گروه افراد سالم و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، ارائه کرد. افرادی که به بیماری‌هایی مانند دیابت، بیماری‌های قلبی یا سایر بیماری‌های مزمن مبتلا هستند، باید پیش از سفر با پزشک یا متخصص طب ایرانی مشورت کرده و توصیه‌های اختصاصی خود را دریافت کنند.

این متخصص طب ایرانی افزود: توصیه‌های عمومی برای افراد سالم به معنای بی‌نیازی بیماران از مراقبت‌های ویژه نیست و بیماران نباید صرفاً با رعایت توصیه‌های عمومی، بدون مشورت پزشک راهی سفر شوند.

عباسیان با اشاره به گرمای هوا در ایام اربعین امسال گفت: مهم‌ترین اصل، پیشگیری از گرمازدگی است. زائران تا حد امکان از پیاده‌روی در ساعات اوج گرما خودداری کرده و مسیر را در شب، بامداد یا ساعات نزدیک به غروب طی کنند. همچنین استفاده از کلاه لبه‌دار یا سایبان و استراحت در طول مسیر اهمیت زیادی دارد.

وی، مصرف آب و املاح را از دیگر اصول مهم پیشگیری از گرمازدگی دانست و گفت: هنگام تعریق، علاوه بر آب، املاح بدن نیز از دست می‌رود. بنابراین نوشیدن آب به تنهایی کافی نیست و زائران باید روزانه مقدار کمی نمک نیز مصرف کنند تا املاح از دست‌رفته جبران شود.

مدیر گروه طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره تغذیه مناسب در مسیر پیاده‌روی اربعین اظهار کرد: بهتر است از غذاهای تند، پرادویه، سرخ‌کردنی و غذاهایی که حاوی مقادیر زیاد زنجبیل، دارچین، فلفل، گردو، پسته و سایر مواد با طبع گرم هستند، کمتر استفاده شود؛ زیرا این غذاها متابولیسم بدن را افزایش داده و احساس گرما را تشدید می‌کنند.

وی ادامه داد: در مقابل، غذاهای آبکی مانند سوپ، آش رقیق، خورش‌ها و غذاهایی که حاوی کدو، لبنیات و سبزیجات هستند، انتخاب مناسب‌تری محسوب می‌شوند. همچنین میوه‌هایی مانند خیار، هلو و آلبالو به تأمین آب بدن کمک می‌کنند.

عباسیان با تأکید بر پرهیز از مصرف زیاد تنقلات شور گفت: اگرچه مصرف مقدار کمی نمک برای جبران املاح توصیه می‌شود، اما مصرف زیاد آجیل شور و مواد غذایی بسیار شور می‌تواند موجب تشنگی بیشتر و افزایش احتمال گرمازدگی شود.

وی یکی از توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش خستگی را ریختن آب سرد روی پاها عنوان کرد و افزود: در فصل تابستان، ریختن آب سرد روی پاها می‌تواند بدون ایجاد عوارض، به کاهش دمای بدن و رفع خستگی کمک کند. اما ریختن آب بسیار سرد روی کل بدن، به‌ویژه پس از فعالیت شدید، ممکن است باعث گرفتگی عضلات یا مشکلات دیگر شود.

این متخصص طب ایرانی درباره اقدامات اولیه در مواجهه با فرد گرمازده گفت: نخستین اقدام، انتقال فرد به محیط سایه و خنک است. سپس باید به تدریج مایعات خنک در اختیار او قرار داد و از مصرف ناگهانی حجم زیاد مایعات بسیار سرد خودداری کرد. در صورت ادامه علائم یا بدحال بودن فرد، باید از ادامه پیاده‌روی جلوگیری و از وسایل نقلیه برای ادامه مسیر استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که سابقه گرمازدگی دارند یا در طول مسیر دچار این مشکل می‌شوند، بهتر است ادامه پیاده‌روی را فقط در ساعات شب انجام دهند. همچنین بیماران دیابتی، زنان باردار، مادران دارای شیرخوار و خانواده‌هایی که کودک خردسال همراه دارند، باید با حساسیت بیشتری وضعیت جسمی خود و همراهانشان را کنترل کنند.

عباسیان با اشاره به اینکه کودکان ممکن است علائم گرمازدگی را به‌خوبی بیان نکنند، گفت: بی‌حالی تدریجی در کودکان می‌تواند نشانه گرمازدگی باشد و در صورت بی‌توجهی، احتمال بروز شوک وجود دارد. مادران شیرده نیز باید تغذیه شیرخوار با شیر مادر را به طور کامل ادامه دهند و در صورت نیاز، برای دریافت خدمات درمانی اقدام کنند.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ سلامت، یکی از ارکان اصلی زیارت است. زائران نباید تصور کنند تحمل آسیب جسمی بخشی از سفر معنوی است؛ زیرا گرمازدگی شدید و کم‌آبی می‌تواند عوارض ماندگار بر سلامت فرد بر جای بگذارد و علاوه بر خود زائر، همراهان و کادر درمان را نیز درگیر کند. بنابراین رعایت توصیه‌های بهداشتی، بهترین راه برای انجام سفری ایمن و زیارتی همراه با سلامت است.