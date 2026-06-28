شهردار آبدان: ناوگان خدماتی و عمرانی شهری نوسازی شد

سید عیسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری و واگذاری یک دستگاه خودروی نیسان کمپرسی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خبر داد و اظهار کرد: این خودرو با ارزشی بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال به ناوگان خدماتی شهرداری آبدان اضافه شده است.
شهردار آبدان با اشاره به روند نوسازی ناوگان خدماتی و عمرانی شهرداری گفت: طی چهار سال اخیر اقدامات مؤثری در راستای تجهیز و بهسازی ماشینآلات شهرداری انجام شده که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان داشته است.
وی افزود: در این مدت، یک دستگاه خودروی آتشنشانی مجهز به ست هیدرولیک امداد و نجات جادهای، یک دستگاه مینیلودر، یک دستگاه کامیون آرنا پلاس مجهز به تانکر آبیاری فضای سبز، یک دستگاه ون حمل میت، یک دستگاه خودروی پارس و همچنین بهسازی کامیون پنج تن و وانت مزدا به مجموعه امکانات شهرداری آبدان افزوده یا بازسازی شدهاند.
حسینی تصریح کرد: بخش عمده این تجهیزات با مساعدت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تأمین شده و این روند، گام مهمی در مسیر توسعه زیرساختهای خدمات شهری و افزایش توان عملیاتی شهرداری آبدان به شمار میرود.
شهردار آبدان تأکید کرد: شهرداری آبدان با تمام توان در مسیر بهبود خدمات شهری، نوسازی تجهیزات و ارتقای کیفیت خدمترسانی به شهروندان گام برمیدارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
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