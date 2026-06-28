نشست «تشییع بزرگان در تاریخ تشیع و انقلاب؛ ابعاد، کارکردها و پیامدها»

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه بدرقه «آقای شهید ایران»، نشست علمی ـ تخصصی با عنوان «آیین تشییع بزرگان در تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی؛ ابعاد، کارکردها و پیامدها» به همت پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

آیین تشییع بزرگان در تاریخ تشیع و نیز در تجربه انقلاب اسلامی، همواره فراتر از یک مناسک سوگواری فردی بوده است. این آیین، عرصه‌ای برای بروز عاطفه جمعی، نمایش پیوندهای دینی و اجتماعی، بازتولید حافظه تاریخی و انتقال پیام‌های فرهنگی و هویتی به نسل‌های بعد به شمار می‌آید.

نشست حاضر می‌کوشد با نگاهی تاریخی، جامعه‌شناختی و فرهنگی، ابعاد و کارکردهای آیین تشییع شخصیت‌های بزرگ را در سنت شیعی و تجربه انقلاب اسلامی بررسی کند و نشان دهد چگونه یک مراسم وداع می‌تواند به رخدادی ماندگار در حافظه عمومی جامعه تبدیل شود.

در این برنامه علمی، دکتر موسی فقیه حقانی (رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر)، محمدرضا کائینی (نویسنده و تاریخ‌پژوه)، دکتر سعید طاووسی مسرور (تاریخ‌پژوه و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی) و دکتر مجتبی سلطانی احمدی (تاریخ‌پژوه و دانشیار دانشگاه پیام نور) به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود خواهند پرداخت.



محورهای اصلی نشست:

_آیین تشییع در سنت شیعی؛ ریشه‌ها، معناها و کارکردهای تاریخی

_تشییع بزرگان در تاریخ معاصر ایران و نقش آن در شکل‌گیری حافظه جمعی

_آیین‌های تشییع در تجربه انقلاب اسلامی و کارکردهای اجتماعی و هویتی آن

_نسبت آیین تشییع با بازنمایی فرهنگ ایثار، شهادت و رهبری دینی

_نقش رسانه‌ها و روایت‌های تاریخی در ماندگاری آیین‌های تشییع در حافظه عمومی



این نشست روز دوشنبه هشتم تیرماه از ساعت ۱۴ برگزار می‌شود و میزبان اصحاب رسانه، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات تاریخ تشیع و تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.