به گزارش خبرنگار مهر، حامد سروی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تمامی شهدای انقلاب اسلامی، از همراهی اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مسئولانه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی به مردم و تقویت تعامل با رسانه‌ها است، اظهار کرد: اجرای عدالت، صیانت از حقوق عامه، تکریم مراجعان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد از مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری است.

رئیس دادگستری شهرستان نوشهر با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال ۱۴۰۴ گفت: در این مدت ۵۸ هزار و ۵۸ فقره پرونده وارد دادگستری نوشهر شد و در مقابل، ۵۸ هزار و ۷۷۵ فقره پرونده مختومه شد که بخشی از این آمار مربوط به پرونده‌های مانده از سال‌های گذشته بوده است.

سروی افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته نسبت به سنوات قبل حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و بر اساس نظرسنجی پیامکی از مراجعان، میزان رضایت‌مندی از خدمات قضایی به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

وی با تأکید بر توسعه سازوکارهای صلح و سازش اظهار کرد: ۷۵ درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به شورای حل اختلاف با توافق طرفین مختومه شده و همچنین با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، هشت پرونده قصاص نفس به رضایت اولیای دم منتهی شده است.

راه اندازی هیئت های صلح و سازش

رئیس دادگستری نوشهر همچنین از راه‌اندازی هیئت‌های صلح و سازش در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در اداره صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: این هیئت‌ها با هدف استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و ترویج فرهنگ صلح و سازش تشکیل شده‌اند تا مراجعان در زمان ثبت شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی، پیش از ورود پرونده به چرخه رسیدگی قضایی، از امکان حل‌وفصل اختلاف از طریق سازش بهره‌مند شوند و در صورت توافق، از تشکیل پرونده جلوگیری شود.

وی ادامه داد: دادگستری نوشهر در ارزیابی‌های استانی سال اخیر، به برکت تلاش کارکنان این مجموعه، موفق به کسب رتبه برتر در شاخص‌های عملکردی شده است.

سروی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال و منابع طبیعی اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۷ هزار و ۲۹۷ مترمربع از اراضی به منابع طبیعی اعاده و رفع تصرف شد و همچنین در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بیش از ۲۳ هزار و ۹۹۹ مترمربع از اراضی رفع تصرف شد.

وی تأکید کرد: حفاظت از اراضی ملی، مقابله با زمین‌خواری و صیانت از حقوق بیت‌المال با همکاری دستگاه قضایی، فرماندهی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی با جدیت در شهرستان نوشهر دنبال می‌شود.

سروی در پاسخ به پرسشی درباره پلمب کافه «ساعدی‌نیا» از لیدرهای اغتشاشات اخیر در نوشهر نیز اظهار کرد: این واحد صنفی با دستور دادستانی پلمب شده است.

وی با بیان اینکه ملک مورد نظر استیجاری بوده، افزود: توقیف اموال مربوط به افرادی بوده که در پرونده‌های مرتبط با حمایت از دشمن در ایام جنگ و برخی اقدامات مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این اقدامات در چارچوب دستورات قضایی انجام شده است.