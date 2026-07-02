به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی‌راد صبح امروز پنجشنبه در دیدار با امام جمعه، فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان باغ‌ملک اظهار کرد: در مدت یک سال گذشته، قریب به ۹۶۰ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و مختومه شده است که بالغ بر ۴۰ درصد از آن‌ها منتهی به حصول صلح و سازش شد و این مهم جز با تلاش اعضای شورا، مصلحان و متنفذان میسر نبود.

وی افزود: در مدت یک سال منتهی به تیرماه سال جاری، حدود ۲۴ هزار فقره پرونده در مجموعه قضایی باغ‌ملک مختومه شد که کاهش مدت زمان رسیدگی ضمن رعایت حقوق مراجعه‌کنندگان، از اولویت‌های اصلی قوه قضائیه است و تلاش مجموعه دادگستری نیز بر همین اصل استوار است.

رئیس دادگستری باغ‌ملک تصریح کرد: در این مدت تلاش شد تا تصمیمات نهایی به گونه‌ای اتخاذ شود که موجبات فصل خصومت را فراهم آورده و از ورود پرونده‌های متعدد با منشاء واحد جلوگیری به عمل آید.

وی، برگزاری نشست با رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و تجویز الحاق شرط داوری در قراردادهای اصناف را از تمهیدات به‌کار گرفته شده در راستای کاهش ورودی پرونده به محاکم عنوان کرد و گفت: آثار این اقدام در آینده‌ای نزدیک قابل ملاحظه و ملموس خواهد بود.

رفیعی‌راد خواستار تلاش و همسویی بیشتر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و اجرایی برای ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه‌های توسعه و رفع مشکلات مردم

شد.