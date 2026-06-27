به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی عصر شنبه در ششمین روز از هفته قوه قضائیه و در آیین تجلیل از شهدای شاخص استان قم، با حضور در منزل سپهبد شهید امیر موسوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت و جنگ اخیر اظهار کرد: هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی برای بازخوانی اندیشه‌ها و سیره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و دیگر شهدای والامقام است که عمر خود را در مسیر خدمت به اسلام و مردم سپری کردند.



وی با بیان اینکه امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهداست، افزود: آنچه امروز به عنوان امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم، حاصل مجاهدت‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شهیدانی است که با نثار جان خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.



رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به دیدارهای انجام‌شده با خانواده جمعی از شهدای شاخص استان، تصریح کرد: در روزهای اخیر توفیق دیدار با خانواده‌های شهید حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، شهید امیر موسوی و شهید تنگسیری فراهم شد که این دیدارها یادآور جایگاه رفیع شهدا و مسئولیت سنگین خدمتگزاران نظام در ادامه مسیر آنان است.



وی ادامه داد: مسئولان در هر جایگاهی که قرار دارند باید سبک زندگی، منش و سیره عملی شهدا را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و خدمتگزاری خالصانه و بدون منت به مردم را مهم‌ترین اولویت کاری خود بدانند.



رضایت مردم باید اولویت مسئولان باشد



موسوی با تأکید بر اینکه رضایت مردم سرمایه ارزشمند نظام اسلامی است، گفت: اگر مدیران و مسئولان با روحیه جهادی در میدان خدمت حاضر شوند، کار مردم را به تعویق نیندازند و برای حل مشکلات آنان با جدیت تلاش کنند، بخش قابل توجهی از مسائل و دغدغه‌های جامعه برطرف خواهد شد.



وی افزود: مردم انتظار دارند مسئولان با احساس مسئولیت، سرعت عمل و نگاه خدمت‌محور به مطالبات آنان رسیدگی کنند و این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی باشد.



رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه با اشاره به بخشی از عملکرد دستگاه قضایی استان طی یک سال گذشته اظهار کرد: در حوزه‌های مختلف قضایی اقدامات مؤثری انجام شده که از جمله آن می‌توان به کاهش پرونده‌های معوق و قدیمی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، تقویت مردم‌داری و توسعه فرهنگ صلح و سازش اشاره کرد.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه دادگستری استان قم تلاش کرده است ضمن ارتقای کیفیت خدمات قضایی، زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مراجعان را نیز فراهم کند.



۶۲ درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه می‌شود



موسوی با اشاره به جایگاه صلح و سازش در کاهش اختلافات اجتماعی گفت: یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی، گسترش فرهنگ سازش و حل اختلاف پیش از صدور رأی است که در این زمینه اقدامات مطلوبی در استان قم به انجام رسیده است.



وی افزود: در حال حاضر ۶۲ درصد پرونده‌های قضایی استان قم با صلح و سازش مختومه می‌شود که این آمار بیانگر اهتمام جدی مجموعه قضایی استان به توسعه سازوکارهای سازشی و کاهش تنش‌ها و اختلافات میان مردم است.



رئیس کل دادگستری استان قم در پایان بر استمرار این رویکرد تأکید کرد و گفت: توسعه مردم‌داری، تسریع در ارائه خدمات قضایی، تکریم مراجعان و تقویت فرهنگ صلح و سازش همچنان از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان خواهد بود.