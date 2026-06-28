به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در مراسم امحای مواد مخدر در گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر به‌ویژه شهید فلاحی، اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی ایران، ما را در معرض هجوم مواد مخدر قرار داده است؛ اما این تهدید با غیرت و ایثار نیروی انتظامی و تقدیم بیش از ۴ هزار شهید، به فرصتی برای نمایش اراده جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

وی با اشاره به هزینه‌های چند وجهی پلیس در حوزه‌های مختلف، افزود: نیروی انتظامی در فرودگاه، گمرک، مرزها، ترافیک و حتی آموزش همگانی حضور دارد؛ باوجود این حجم از مسئولیت، عملکرد دستگاه‌های انتظامی در مقایسه با بسیاری از کشورها، قابل‌ قبول و خروجی آن مطلوب است.

استاندار گیلان با بیان اینکه شب گذشته بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر و هزاران عدد متادون در استان کشف شده، تصریح کرد: مبارزه با این پدیده بسیار سخت، اما ارزشمند است؛ چراکه دفاع از سلامت جامعه را هدف گرفته است.

حق‌شناس با تأکید بر رابطه تلخ و دوسویه بین اعتیاد و فقر، تصریح کرد: اعتیاد، طلاق و آسیب‌های اجتماعی را تشدید کرده و سرمایه‌های انسانی را نابود می‌کند. متأسفانه آمارها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته، جمعیت گیلان هزار نفر کاهش یافته و در سال گذشته نیز تعداد فوتی‌ها بیش از موالید بوده است.

وی به موضوع تصادفات جاده‌ای اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر در جاده‌های کشور جان باختند که بخش بزرگی از آن ناشی از خطای انسانی و فرسودگی خودروهاست. نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، می‌تواند علاوه بر کاهش تلفات، به کاهش آلودگی و فشار بر تخت‌های آی‌سی‌یو نیز کمک کند.

استاندار گیلان در پایان با تقدیر از همکاری فراجا و پلیس راه، ابراز امیدواری کرد: با تداوم آموزش، فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه، روزی برسد که هیچ ایرانی از بلای خانمان‌سوز اعتیاد در رنج نباشد.