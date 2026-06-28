https://mehrnews.com/x3crJG ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ کد مطلب 6873360 استانها گیلان استانها گیلان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ بیش از ۲ تن مواد مخدر در گیلان امحا شد رشت- در این فیلم، تصاویری از امحای بیش از ۲ تن مواد مخدر در گیلان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم : زهرا پرنیا کد مطلب 6873360 کپی شد مطالب مرتبط استاندار گیلان: رهایی از اعتیاد نیازمند عزم همگانی و همراهی مردم است استاندار گیلان: اعتیاد، فقر و طلاق را تشدید میکند امحای بیش از ۲ تن مواد مخدر در گیلان؛ ۵۰۰ قاچاقچی دستگیر شد برچسبها امحاء مواد مخدر نیروی انتظامی گیلان مواد مخدر
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