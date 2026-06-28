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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

بیش از ۲ تن مواد مخدر در گیلان امحا شد

بیش از ۲ تن مواد مخدر در گیلان امحا شد

رشت- در این فیلم، تصاویری از امحای بیش از ۲ تن مواد مخدر در گیلان را مشاهده می کنید.

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فیلم : زهرا پرنیا

کد مطلب 6873360

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