استاندار گیلان: رهایی از اعتیاد نیازمند عزم همگانی و همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح یکشنبه در حاشیه مراسم امحای مواد مخدر در گیلان در گفتگو با رسانه ها ضمن گرامیداشت یاد شهدای مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: امروز روز خوبی است، چراکه پلیس موفق شده بخشی از مواد مخدری را که از مسیر ایران ترانزیت و برای توزیع در داخل کشور آماده شده بود، در هفتههای گذشته جمعآوری کرده و امروز امحا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با این پدیده شوم بسیار پرهزینه است، افزود: متأسفانه برخی از خانوادهها در گیلان نیز گرفتار این بلای خانمانسوز هستند. امروز در محضر خانوادههای شهدایی بودیم که در سنوات گذشته برای مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا کردند.
استاندار گیلان با بیان اینکه مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (۵ تیر) با دو روز تأخیر در استان برگزار شد، تصریح کرد: پیام ما به خانوادههای عزیز این است که پلیس همچنان با تمام جان در صحنه مبارزه حضور دارد.
وی با تاکید بر اینکه رهایی از اعتیاد نیازمند عزم همگانی و همراهی مردم است، گفت: امیدواریم با همکاری خانوادهها و دستگاههای مسئول، به روزی برسیم که هیچ خانوادهای در گیلان از این بابت دچار آسیب اجتماعی یا اعتیاد نشود.
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