زمین مورد نیاز برای ساخت مدارس در نهضت عدالت آموزشی تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ساخت مدارس جدید، از اولویت‌های دولت چهاردهم در قالب نهضت عدالت آموزشی است و باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین زمین برای اجرای این طرح افزود: اختصاص زمین مناسب برای احداث مدارس از الزامات تحقق نهضت عدالت آموزشی است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار قزوین با اشاره به نیاز مناطق پرجمعیت استان به فضاهای آموزشی بیان کرد: ساخت مدارس در اقبالیه، محمدیه و محدوده میدان مادر باید به صورت ویژه پیگیری شود و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها همکاری کنند.

نوذری همچنین به ظرفیت صنایع استان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: مشارکت واحدهای صنعتی در ساخت مدارس، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان است و خوشبختانه برخی صنایع در قالب مسئولیت اجتماعی، اقدام به احداث مدارس ۱۲ کلاسه کرده‌اند که این اقدامات باید تقویت و حمایت شود.

وی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز تصریح کرد: مدارس احداث‌شده توسط خیرین معمولاً از کیفیت و استاندارد مطلوبی برخوردار هستند و لازم است از این ظرفیت ارزشمند حمایت بیشتری صورت گیرد.

استاندار قزوین در پایان از اداره‌کل راه و شهرسازی استان خواست در تأمین زمین مورد نیاز برای احداث مدارس، همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشد.

