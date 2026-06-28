مرحله جدید اردوی تیم ملی هندبال بانوان در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون هندبال، دور جدید تمرینات و اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال بانوان ایران به منظور ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان، به میزبانی استان تهران و در محل آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.
بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان اسامی ۲۲ بازیکن را جهت حضور در این مرحله از اردو که از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۹ تیرماه برپا میشود، به شرح زیر اعلام کرده است:
زهرا افشاری، فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، حدیثه نوروزی، مائده عشاقی، زهرا فتوتی، فاطمه مریخ، آسمان بدوی، مبینا حسننژاد، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، بهار ایزدگشب، نگار زندهبودی، ستاره رحمانیان، سعیده غضنفری، محدثه شعبانی، حانیه کریمی، مهدیه جعفری، زهرا فقیهی، الهه نیکان، لیلا حسینی و آرزو کیانی آرا
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