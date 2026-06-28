به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بیستمین جایزه بین‌المللی مانگا ژاپن ۲۰۲۶ از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در توکیو به منظور اطلاع‌رسانی و بهره‌مندی هنرمندان کشور منتشر شد. این جایزه که از سال ۲۰۰۷ توسط وزارت امور خارجه ژاپن پایه‌گذاری شده است، با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و تقویت شناخت جهانی از هنر روایت تصویری و مانگا، هر ساله میزبان آثار هنرمندان برجسته از سراسر جهان است.

بیستمین دوره جایزه بین‌المللی مانگا ژاپن (Japan International MANGA Award 2026) با حمایت وزارت امور خارجه ژاپن و از طریق رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در توکیو، فراخوان خود را برای هنرمندان، طراحان، تصویرگران و فعالان حوزه مانگا و کمیک منتشر کرد.

این رویداد با تأمین کامل هزینه‌های سفر برگزیدگان به ژاپن، بستری ارزشمند برای معرفی استعدادهای ایرانی در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.

این رقابت بین‌المللی به هنرمندان غیرژاپنی اختصاص دارد و از معتبرترین رویدادهای جهانی در حوزه مانگا و کمیک به شمار می‌رود. شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب داستان‌های مصور خلاقانه ارائه کنند و در صورت کسب رتبه‌های برتر، علاوه بر دریافت جوایز رسمی، از فرصت حضور در ژاپن و تعامل مستقیم با ناشران، هنرمندان و فعالان حرفه‌ای صنعت مانگا بهره‌مند شوند.

در این دوره، یک «جایزه طلایی» به برترین اثر، سه «جایزه نقره‌ای» به آثار برگزیده و حدود یازده «جایزه برنزی» به دیگر آثار شاخص اهدا خواهد شد. همچنین جایزه ویژه تشویقی برای آثار مستعد و آینده‌دار در نظر گرفته شده است.

از مهم‌ترین مزایای این رقابت، سفر هفت‌روزه با تأمین کامل هزینه‌ها به توکیو برای برندگان جوایز طلایی و نقره‌ای است. این برنامه شامل حضور در مراسم رسمی اهدای جوایز، شرکت در برنامه‌های تبادل فرهنگی، دیدار با ناشران و متخصصان صنعت مانگا و ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین‌المللی خواهد بود.

برخی مقررات دریافت اثر به شرح زیر است:

* اثر ارسالی باید بیش از ۱۶ صفحه باشد.

* آثار منتشرشده و منتشرنشده هر دو پذیرفته می‌شوند.

* آثاری که پیش‌تر موفق به دریافت جایزه شده‌اند، امکان شرکت ندارند.

* آثار باید در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ تولید شده باشند.

* اثر نباید ناقض حقوق مالکیت فکری و حق مؤلف باشد.

* اثر ارسالی باید کاملاً اصیل و متعلق به شرکت‌کننده باشد.

* آثاری که به طور کامل توسط هوش مصنوعی تولید شده باشند، پذیرفته نخواهند شد.

* استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی باید به‌صورت شفاف در فرم ثبت‌نام اعلام شود.

* فایل‌های ارسالی باید در قالب PDF ارائه شوند.

* هر متقاضی تنها مجاز به ارسال یک اثر است.

* شهروندان ژاپن امکان شرکت در این رقابت را ندارند.

حضور در جایزه بین‌المللی مانگا ژاپن، علاوه بر کسب اعتبار جهانی، فرصتی کم‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان ایرانی در سطح بین‌المللی، آشنایی با آخرین تحولات صنعت مانگا و کمیک و توسعه همکاری‌های فرهنگی و حرفه‌ای با فعالان این حوزه در سراسر جهان فراهم می‌کند.

مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار تا ۹ تیر ۱۴۰۵ اعلام شده است. ‌علاقمندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات فراخوان و ثبت‌نام، به پایگاه رسمی جایزه بین‌المللی مانگا ژاپن مراجعه کنند.