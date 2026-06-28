تردد در جاده های منتهی به مرز مهران بدون هیچ مشکلی جریان دارد

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای تردد در ایام بازگشت زائران از مرز مهران، از رانندگان عزیز درخواست کرد با توجه به خستگی ناشی از سفرهای طولانی، حتماً استراحت کافی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه رانندگی با چشمان خسته و خواب‌آلود یکی از عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای است، افزود: رانندگان باید قبل از شروع سفر، خواب و استراحت کافی داشته باشند تا بتوانند با هوشیاری کامل رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان ایلام تصریح کرد: همکارانش در سطح جاده‌های استان مستقر هستند و بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نظارت کامل خواهند داشت.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: ایمنی زائران خط قرمز پلیس است و از همه رانندگان می‌خواهد که با رعایت قوانین، ما را در تأمین سفری ایمن برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) یاری کنند.