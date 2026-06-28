معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای بعدازظهرها، افزایش سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان رخ میدهد و با گرمتر شدن هوا انتظار داریم شدت وزش باد نیز بیشتر شود.
وی تصریح کرد: همچنین تا پایان هفته احتمال خیزش گردوخاک بهصورت محلی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: گرد و خاک پیشبینی شده از نوع محلی است و شدت آن در حدی نیست که موجب نگرانی جدی شود، اما ممکن است در برخی ساعات کیفیت هوا را کاهش دهد.
نوروزی با اشاره به روند افزایشی دما بیان داشت: از امروز تا پایان هفته دمای هوا در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت، در ساعات صبح نیز به دلیل تابش مستقیم آفتاب و گرمای زودهنگام، احساس گرما بیشتر میشود.
وی اضافه کرد: شهرکرد و بلداجی با ثبت کمینه ۹ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان بودند و سرخون با ثبت ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در شبانهروز گذشته میباشند.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: صبح امروز دمای ۱۶ درجه سانتیگراد برای شهرکرد به ثبت رسید، که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته و دید افقی بیش از ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.
نوروزی عنوان داشت: تا پایان هفته آسمان چهارمحالوبختیاری عمدتاً صاف خواهد بود و فقط در روزهای دوشنبه و سهشنبه احتمال مشاهده لکههای ابر وجود دارد، اما این ابرها تأثیر قابلتوجهی بر دما یا بارش نخواهند داشت.
وی تأکید کرد: افزایش دما و وزش باد محلی میتواند موجب خیزش گرد و خاک محدود شود، اما بارشی برای این هفته پیشبینی نمیشود.
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