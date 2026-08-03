ساماندهی بیش از ۱۴۰۰ کوهنورد در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود احمدزاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر اظهار کرد: سال گذشته بیش از هزار و ۴۰۰ کوهنورد در قالب ۲۶ باشگاه ورزشی در استان ساماندهی شدند و برنامههای مختلفی در حوزه آموزش، استعدادیابی و توسعه این رشته به اجرا درآمد.
وی با اشاره به فعالیتهای استعدادیابی افزود: برنامههای شناسایی استعدادها در رشتههای سنگنوردی و پاراسنگنوردی آغاز شده و در سال گذشته برای نخستینبار، آرش خسروی در رشته پاراسنگنوردی موفق به کسب مدال برنز و راهیابی به اردوی تیم ملی شد.
رئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر با اشاره به اهمیت آموزش مربیان بیان کرد: متقاضیان شرکت در دوره مربیگری درجه سه باید ۱۲ کارگاه آموزشی را با موفقیت پشت سر بگذارند تا مجوز حضور در این دوره برای آنان صادر شود.
احمدزاده از اجرای طرحهای توسعهای در مناطق کوهستانی استان نیز خبر داد و گفت: نخستین جانپناه کوهستانی استان در شهرستان کنگان در حال احداث است.
وی ادامه داد: همچنین در قالب طرح ملی «سیمرغ» که صعود به ۳۱ قله مرتفع کشور را شامل میشود، کوه بیرمی استان بوشهر نیز در این طرح قرار گرفته و عملیات احداث جانپناه و ساماندهی این قله در دست اجرا است.
در ادامه این نشست، الهام راشدی، نایبرئیس هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر، گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، برنامههای استعدادیابی و روند اجرای طرحهای استعدادپروری در این هیأت ارائه کرد.
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