به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار بعد از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بوشهر با قدردانی از فعالیت‌های انجام‌شده، اظهار کرد: کوهنوردی از رشته‌های تأثیرگذار در افزایش نشاط اجتماعی و ترویج سبک زندگی سالم است و باید زمینه توسعه هرچه بیشتر این ورزش در استان فراهم شود.

وی افزود: ضروری است برای نیمه دوم سال، برنامه‌ریزی لازم به منظور برگزاری یک همایش همگانی کوهنوردی با حضور خانواده‌ها در سطح استان انجام شود تا ضمن ترویج فرهنگ ورزش همگانی، مشارکت عمومی در این رشته افزایش یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه سنگ‌نوردی تصریح کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب، به‌ویژه دیواره‌های سنگ‌نوردی، شناسایی و پرورش استعدادهای این رشته باید به‌صورت ویژه در دستور کار هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قرار گیرد.

کشتکار بر حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این رشته تأکید کرد و گفت: اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر از طرح‌های مؤثر در گسترش ورزش کوهنوردی و سنگ‌نوردی حمایت خواهد کرد.