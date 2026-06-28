اهدای اعضای جوان هرمزگانی، زندگی را به سه بیمار بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، زندهیاد کیارش بهرامی جوان ۲۲ ساله هرمزگانی در پی بروز عارضه قلبی به بیمارستان افشار یزد منتقل شد، اما با وجود تلاشهای شبانهروزی تیم درمان، مرگ مغزی وی در نخستین روز تیرماه ۱۴۰۵ از سوی تیم تخصصی تأیید شد.
پس از طی مراحل قانونی و با رضایت آگاهانه و ایثارگرانه خانواده آن مرحوم، هماهنگیهای لازم با تیم فراهمآوری اعضا و جراحان پیوند انجام شد و عمل برداشت اعضا در دوم تیرماه در بیمارستان رهنمون یزد با موفقیت به انجام رسید.
در این اقدام انسان دوستانه دو کلیه و کبد زندهیاد کیارش بهرامی به بیماران نیازمند اهدا شد تا بار دیگر از دل اندوه یک خانواده امید و زندگی به خانوادههایی دیگر هدیه شود.
محمود حسینپور با تجلیل از این اقدام ارزشمند، اهدای عضو را والاترین جلوه ایثار، نوع دوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست و اظهار کرد: خانوادههایی که در دشوارترین لحظات زندگی با تصمیمی بزرگ و الهی رضایت به اهدای اعضای عزیزان خود میدهند، پیامآور زندگی و امید برای بیماران نیازمند هستند.
وی با قدردانی از خانواده زندهیاد کیارش بهرامی، افزود: این اقدام خداپسندانه مصداق بارز باقیات صالحات و صدقه جاریه است و نام و یاد این جوان نیکاندیش و خانواده فداکارش همواره در ذهن و قلب مردم و بیماران بهرهمند از این موهبت الهی ماندگار خواهد ماند.
حسینپور همچنین با ابراز همدردی درگذشت این جوان هرمزگانی را به خانواده وی تسلیت گفت و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی، علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
وی تأکید کرد: توسعه فرهنگ اهدای عضو، نمادی از تداوم حیات و جلوهای از عظمت روح انسانهایی است که حتی پس از پایان زندگی دنیوی نیز با بخشیدن اعضای خود، حیاتبخش جان دیگران میشوند.
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