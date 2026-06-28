دستگیری شکارچیان غیرمجاز بز کوهی در «سفیدکوه»

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی انجام گشت و کنترل مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان چگنی و منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد در ارتفاعات این منطقه، یک گروه متخلف زیست‌محیطی که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس بز کوهی کرده بودند شناسایی شدند که بلافاصله برای دستگیری آنها اقدام شد و با موفقیت متخلفین دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.



وی افزود: متخلفین پس از مشاهده نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و باتوجه‌به صعب‌العبور بودن منطقه، سه نفر از آنها به همراه مقداری از لاشه شکار شده بز کوهی و دوقبضه اسلحه از محل متواری شدند که در ادامه تعقیب گریز یک نفر دیگر از این متخلفین به همراه اجزای دیگر لاشه بز کوهی و تعدادی فشنگ و یک دستگاه دوربین شکاری دستگیر شد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به همراه ادوات کشف شده به مراجع قضایی ارجاع گردید و محل اختفای سه نفر دیگر از این متخلفین شناسایی شده و تحقیقات جهت دستگیری آنها ادامه دارد.



فرمان پور با اشاره به اینکه شکارچیان غیرمجاز در هیچ جای استان در امان نخواهند بود و ضمن تقدیر از همکاران خدوم جهت دستگیری این متخلفین، گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست استان لرستان به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی سطح مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت این اداره کل را پایش کرده و با هر گونه تخلف شکار و شروع به شکار و تعرض به عرصه‌های تحت مدیریت برخورد جدی و قانونی خواهند داشت.



وی از دوستداران محیط‌زیست تقاضا نمود در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.