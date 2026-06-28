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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

فراجا: تعامل با دستگاه قضا پشتوانه تحقق عدالت و امنیت است

فراجا: تعامل با دستگاه قضا پشتوانه تحقق عدالت و امنیت است

فراجا در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، از تلاش‌های قضات و کارکنان دستگاه قضا در تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته قوه قضاییه پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

عدالت، رکن استوار امنیت و مظهر اقتدار قانون است و دستگاه قضا، پاسدار این ودیعه گران‌سنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، یاد و خاطر شهید مظلوم، آیت‌الله دکتر بهشتی و تمامی شهدای والامقام دستگاه قضایی، از مجاهدت‌های صادقانه قضات و کارکنان این قوه در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم تقدیر می‌کند.

بی‌تردید، تعامل و هم‌افزایی مثال زدنی فی ما بین، پشتوانه‌ای استوار برای تحقق عدالت، تحکیم امنیت و اقتدار قانون در جامعه خواهد بود.

کد مطلب 6873149

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