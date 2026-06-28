فراجا: تعامل با دستگاه قضا پشتوانه تحقق عدالت و امنیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته قوه قضاییه پیامی منتشر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

عدالت، رکن استوار امنیت و مظهر اقتدار قانون است و دستگاه قضا، پاسدار این ودیعه گران‌سنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، یاد و خاطر شهید مظلوم، آیت‌الله دکتر بهشتی و تمامی شهدای والامقام دستگاه قضایی، از مجاهدت‌های صادقانه قضات و کارکنان این قوه در مسیر احقاق حق، اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم تقدیر می‌کند.

بی‌تردید، تعامل و هم‌افزایی مثال زدنی فی ما بین، پشتوانه‌ای استوار برای تحقق عدالت، تحکیم امنیت و اقتدار قانون در جامعه خواهد بود.