تغییر کاربری اراضی باید در مسیر توسعه کشاورزی و صنایع تبدیلی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری‌مقدم در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اظهار کرد: مدیریت صحیح تغییر کاربری اراضی باید در راستای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات این حوزه انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد شهرک‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: توسعه این شهرک‌ها نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، جذب سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی دارد و باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: تمامی درخواست‌های تغییر کاربری اراضی بر اساس ضوابط قانونی و در چارچوب توسعه بخش کشاورزی بررسی می‌شود و طرح‌هایی که خارج از مقررات و الزامات دستگاه‌های ذی‌ربط باشند، امکان دریافت مجوز نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها به‌صورت سامانه‌ای و با نظر کارشناسی اعضای کمیسیون انجام می‌شود، گفت: حمایت از طرح‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه گردشگری کشاورزی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از اولویت‌های اصلی استان است.

حریری‌مقدم رعایت الزامات زیست‌محیطی، تأمین دسترسی مناسب، انطباق با طرح‌های توسعه‌ای و اخذ نظر دستگاه‌های تخصصی را از مهم‌ترین شروط بررسی و تصویب درخواست‌های تغییر کاربری دانست.

وی در پایان تأکید کرد: برخی از طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی ظرفیت تبدیل شدن به برندهای شاخص استان را دارند و حمایت از این طرح‌ها در چارچوب قانون در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

