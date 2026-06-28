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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

الحاق اراضی به محدوده شهرهای ابهر وقیدار درکارگروه تخصصی پیگیری می‌شود

الحاق اراضی به محدوده شهرهای ابهر وقیدار درکارگروه تخصصی پیگیری می‌شود

زنجان- معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، از پیگیری الحاق اراضی به محدوده شهرهای ابهر و قیدار در کارگروه تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مهدیون در خصوص آخرین وضعیت تأمین زمین در شهرهای ابهر و قیدار، اظهار کرد: موضوع الحاق اراضی به محدوده شهر ابهر در کارگروه مربوطه بررسی و به تصویب رسیده و برای طرح در شورای برنامه‌ریزی استان ارسال شده است.

وی افزود: به دلیل ضرورت اخذ مجوز آمایش سرزمین از تهران، این موضوع هنوز در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح نشده است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، درباره وضعیت تأمین زمین در شهر قیدار ،گفت: موضوع الحاق محدوده در آخرین جلسه کارگروه مطرح شد و مقرر شد مشاور علاوه بر گزینه‌های قبلی، گزینه اراضی منابع طبیعی را نیز بررسی کند تا موضوع پس از تکمیل بررسی‌ها مجدداً در کارگروه مطرح شود.

مهدیون تاکید کرد: در حال حاضر گزینه اصلی مشاور برای الحاق، اراضی مرتبط با درجه‌بندی خاک است که نتیجه نهایی آن هنوز مشخص نشده و مقرر شده است رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خدابنده، نتیجه بررسی درجه خاک این اراضی را ارائه کند.

کد مطلب 6873128

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