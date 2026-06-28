خاموشی ۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در ۳ نقطه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی با همکاری اداره برق شهرستان محل های موردنظر را شناسایی و در بازرسی از محل های مذکور تعداد ۵ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده را ۷ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان داشت: در این راستا ۳ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شد.