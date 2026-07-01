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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

خاموشی ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در مراغه

خاموشی ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۱۰ دستگاه ماینر غیر مجاز قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یک نقطه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی با همکاری اداره برق شهرستان محل موردنظر را شناسایی و در بازرسی از محل مذکور تعداد ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان داشت: در این راستا ۱ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6876666

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