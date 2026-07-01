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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

کشف بیش از ۲۱ تن آرد و کود شیمیایی قاچاق در میانه

کشف بیش از ۲۱ تن آرد و کود شیمیایی قاچاق در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از کشف ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم آرد و ۱۸ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال توسط مأموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید و توزیع قانونی، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان میانه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی و کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شدند.

وی افزود: مأموران در این عملیات، ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم آرد و ۱۸ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی به ارزش تقریبی ۵ میلیارد ریال که فاقد هرگونه مدارک قانونی را کشف کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به اداره جهاد کشاورزی تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6876085

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