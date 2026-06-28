ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از آماده باش هلال احمر سلماس پ چالدران خبر داد و گفت: ۱۵ واحد مسکونی متاثر از سیلاب امدادرسانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق شهرستان‌های سلماس و چالدران، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از تجهیزات امدادی و توان عملیاتی خود به خانوارهای متاثر از حادثه امدادرسانی کردند.

وی ادامه داد: در شهرستان سلماس، عملیات امدادرسانی به ۱۲ باب منزل مسکونی متاثر از سیلاب انجام شد. در این عملیات ۲۲ نفر از نجاتگران هلال‌احمر با به‌کارگیری ۵ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی و ۷ دستگاه موتورپمپ و لجن‌کش به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند. همچنین اقلام زیستی مورد نیاز در میان خانوارهای متاثر از سیلاب توزیع شد.

محبوبی افزود: در شهرستان چالدران نیز ۳ باب منزل مسکونی متاثر از سیلاب مورد امدادرسانی قرار گرفت. این عملیات با حضور ۷ نفر نجاتگر، ۲ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی و ۲ دستگاه موتورپمپ انجام شد. اقلام زیستی نیز به خانوارهای متاثر از سیلاب در این شهرستان تحویل داده شد.

وی یادآور شد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر با حضور میدانی و اقدامات تخصصی تخلیه آب و رفع آبگرفتگی، در راستای کاهش خسارات و بازگشت شرایط عادی به مناطق متاثر تلاش کردند.