۵۸ خانوار آسیب دیده از سیلاب در شمال آذربایجان غربی امدادرسانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی روز یکشنبه در این زمینه افزود: نیروهای امدادی علاوه بر تخلیه آب از منازل آسیبدیده، ۴۷ دستگاه چادر امدادی نیز میان خانوارهای حادثهدیده توزیع کردهاند.
وی افزود: در جریان عملیات امدادرسانی، ۱۸۸ تخته پتو، ۶۶ تخته موکت و ۳۴۴ قلم اقلام زیستی شامل لوازم پختوپز، بستههای غذایی و اقلام بهداشتی در اختیار سیلزدگان قرار گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با بیان اینکه تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت در روستاهای بری، ولیکندی و پنجرلو حضور یافتهاند، گفت: امدادگران خدمات امدادی، اسکان اضطراری و حمایتهای معیشتی را به خانوارهای آسیبدیده ارائه کردهاند.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از بارندگیهای سیلآسای اواخر هفته گذشته در برخی روستاهای شهرستانهای ماکو، چالدران و سلماس، خاطرنشان کرد: با توجه به آمادگی کامل نیروهای امدادی، از نخستین دقایق وقوع حادثه عملیات امدادرسانی و توزیع اقلام مورد نیاز آغاز شد.
وی تاکید کرد: جمعیت هلالاحمر با بهرهگیری از امدادگران و نیروهای داوطلب تا زمان بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی، در کنار مردم مناطق آسیبدیده خواهد ماند و روند ارائه خدمات امدادی و حمایتی ادامه خواهد داشت.
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