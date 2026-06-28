دنیامالی: مردم انتظار تشییعی ارزشمند برای رهبر شهید دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نشست مسئولان فرهنگی فدراسیون‌ها و انجمن‌های ورزشی با وزیر ورزش و جوانان به منظور پیگیری برنامه‌های تشییع پیکر قائد شهید صبح امروز (یکشنبه ۷ تیرماه) در محل این وزارتخانه برگزار شد.



این جلسه در حالی برگزار شد که مسئولان فرهنگی حاضر ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع امام شهید، هر کدام به تفکیک برنامه‌های خود را برای شرکت در این رویداد تاریخی تشریح کردند.



همچنین معاونان توسعه ورزش همگانی و امور فرهنگی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و توسعه منابع و مدیریت نیز پیشنهادات و نقطه نظرات خود را ارائه کردند تا جامعه ورزش با برپایی موکب‌ها در مسیرهای مختلف تشییع بتوانند سهم کوچکی در این اجتماع بزرگ مردمی داشته باشند.



احمد دنیامالی نیز در این مورد تأکید کرد: مردم انتظار برگزاری یک واقعه ارزشمند از تشییع رهبر شهید خود دارند، رهبری که خودش را فدای اسلام و ایران کرد. بنابراین بر اساس تکالیفی که داریم باید تلاش کنیم تا جامعه ورزش در میان خیل عظیم جمعیت مردمی قرار بگیرند.



وی ادامه داد: باید پیش‌بینی‌های لازم را از قبل داشته باشیم وامکانات را برای شرکت‌کنندگان در این مراسم مهیا کنیم که در گرمای هوا در این فصل از سال مشکلی پیش به وجود نیاید. فدراسیون پزشکی ورزشی نیز باید تمهیدات لازم را در این ایام داشته باشد.



وزیر ورزش و جوانان یادآور شد که چهار مجموعه ورزشی آزادی، کشوری، شیرودی و انقلاب تهران نیز باید در روزهای وداع و تشییع مشغول خدمت‌رسانی به مردم باشند.



وی در جریان این نشست به اختصاص بودجه مجزا برای کمیته‌های فرهنگی فدراسیون‌ها و انجمن‌ها نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت جایگاه فرهنگی فدراسیون‌ها، درصدد آن هستیم که در سال جاری بودجه‌ای مجزا برای امور فرهنگی فدراسیون‌ها لحاظ کنیم. قائد شهید در منظومه فکری خود همواره به موضوع فرهنگ در ورزش توجه ویژه‌ای داشتند. ما هر زمان بتوانیم حوزه فرهنگی را اصلاح کنیم، زمینه توسعه ورزش قهرمانی را هم ایجاد کرده‌ایم.



دیگر موضوع مورد بحث در نشست دکتر دنیامالی با مسئولان فرهنگی فدراسیون‌ها، استفاده از ظرفیت این نفرات در اعزام‌های بین‌المللی بود. وی خاطر نشان کرد: با نظر اعضای شورای برون مرزی مقرر شده است از توانمندی مدیران فرهنگی فدراسیون‌ها به‌عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان در اعزام‌های بین‌المللی استفاده شود.