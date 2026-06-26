تغییر ساعت دیدار چادرملو و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام رسمی سازمان لیگ، به دلیل درخواست شبکه سه سیما برای پخش مسابقه تیم ملی والیبال کشورمان مقابل ژاپن، ساعت بازی دو تیم چادرملو اردکان و پرسپولیس تغییر کرد.
به این ترتیب مسابقه دو تیم چادرملو اردکان و پرسپولیس امروز ۵ تیر به جای ساعت ۱۸:۴۵ در ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه پاس تهران آغاز میشود.
ساعت دیدار چادرملو و پرسپولیس به درخواست شبکه سه تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام رسمی سازمان لیگ، به دلیل درخواست شبکه سه سیما برای پخش مسابقه تیم ملی والیبال کشورمان مقابل ژاپن، ساعت بازی دو تیم چادرملو اردکان و پرسپولیس تغییر کرد.
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