پیروزی پرسپولیس برابر چادرملو در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دیدارهای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های پرسپولیس و چادرملو از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه پاس برگزار شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.

در نیمه اول که بازی سرد و کسل کننده ای از سوی هر دو تیم به نمایش درآمد، محمدامین کاظمیان در دقیقه ۲۷ موفق شد تنها گل بازی را وارد دروازه تیم چادرملو کند.

برنده این دیدار برای تعیین سهمیه فوتبال ایران در سطح دو لیگ قهرمانان آسیا باید روز هشتم تیر به مصاف تیم گل گهر سیرجان برود.