به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس پس از باخت این تیم مقابل چادرملو در تورنمنت سه جانبه کسب سهمیه آسیا گفت: نمی دانم چه نوع بازی کردن بود که بازیکنان تیم انجام دادند. کارتال، هاشمیان، گاریدو همه آمدند و رفتند، واقعا کادر فنی ها مشکل داشتند؟ قطعا مشکل چیز دیگری است که باید بازیکن‌ها پاسخ بدهند.

حدادی ادامه داد: نیمی از این تیم مدعی است باید در تیم ملی باشد ولی مدل بازی آنها چه بود؟ آیا برای این بازیکنان کم گذاشتیم؟ بازیکنی که دنبال کسب و کار است معلوم است که تمرکز ندارد.

او درباره تلاش خود و سایر مدیران باشگاه برای رسیدن به این تورنمنت تاکید کرد: تمام تلاشمان را کردیم که به آسیا برویم ولی نمی دانم باید چه کنیم. پرسپولیس تیمی که ۳ جلسه تمرین کرده را نمی تواند ببرد. کادر فنی تغییر می کند؟ اصلا چنین چیزی نیست.



او ادامه داد: مگر نیم فصل بحث تغییر کادر فنی بود که بازیکنان این مدلی بازی کردند؟ بازیکن باید جواب بدهد، چون پول گرفته است. همه این بازیکن ادعا دارند که ۱۰ سال است در پرسپولیس هستند اما می بینیم امشب چه اتفاقی افتاد.



مدیرعامل پرسپولیس درباره عدم حضور سروش رفیعی در تمرینات گفت: نمی دانم کجا است، خلیلی با او تماس گرفت، ولی به تمرین نیامد. اگر بازیکن هوادار برایش مهم است باید صد خود را در زمین بگذارد. اول فصل من این تیم را نبستم. این تیم باید جوان شود و پوست اندازی در آن صورت بگیرد



او افزود: این تیم بدون سرمربی هم باید این بازی را می برد چون همه بازیکنان ما ادعای ملی پوش بودن دارند. برخی از بازیکنان پرسپولیس فردا خودشان باید قراردادشان را فسخ کنند. برخی از آنها باید خجالت بکشند.



حدادی با دفاع از عملکرد خود گفت: کار نشدنی را شدنی کردیم، من مدیر باید چه می کردم؟ در مدیریت من این شانس ایجاد شد که تیم ششم شانس آسیایی شدن پیدا کرد.