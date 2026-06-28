به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) ایده انتقال پایگاههای نظامی این کشور در اطراف مرزهای ایران و حاشیه خلیج فارس به سرزمینهای اشغالی را بررسی میکند.
وبسایت عبری زبان «واللا» گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا در حال بررسی انتقال سامانههای نظامی دفاعی و تهاجمی به سرزمینهای اشغالی است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که ارتش آمریکا به این نتیجه رسیده که پایگاههایش در خلیج فارس در برابر حملات ایران آسیبپذیر هستند.
گزارش این وبسایت عبری میافزاید که این بررسی ممکن است منجر به افزایش حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه شود و شامل ایجاد یک اردوگاه هوایی موجود در منطقه نقب یا ساخت یک پایگاه هوایی کامل خواهد بود.
این گزارش تصریح کرد که آمریکا در اوج جنگ با ایران بیش از 6 هزار نظامی خود را در سرزمینهای اشغالی مستقر کرده بود که بخشی از آنها در پایگاههای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی مستقر بودند.
این گزارش توضیح داد که نظامیان مذکور بر روی راهاندازی سامانههای دفاع هوایی و نگهداری هواپیماهای آمریکایی که در فرودگاههای اسرائیل مستقر بودند، کار میکردند. این هواپیماها از کشورهای خلیج فارس منتقل شده بودند تا از حملات پهپادهای ایرانی یا موشکهای کوتاهبرد در امان بمانند.
پیش از این، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که خسارات گسترده به پایگاههای نظامی آمریکا در خاورمیانه، پنتاگون را وادار کرده است تا در حضور و استقرار کامل نیروهای خود در منطقه بازنگری کند.
این منابع اظهار داشتند که ارتش آمریکا در حال حاضر در حال بررسی راهکارهایی برای بازسازی پایگاه در بحرین و امکان کاهش حضور خود در کویت و عربستان سعودی، علاوه بر انتقال برخی تأسیسات نظامی به دور از دسترس موشکها و پهپادهای ایرانی است که احتمالاً سرزمین های اشغالی یکی از این مناطق خواهد بود.
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