مردانی: اساتید بسیجی آماده کمک به کارآمدی نظام حکمرانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، صبح امروز در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت استاد شهید مصطفی چمران و بیست و ششمین سالگرد تشکیل بسیج اساتید که با حضور رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از نخبگان دانشگاهی در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام، اظهار داشت: شهیدان ستارگان هدایت ما در ظلمت شب هستند و راه رسیدن به قله‌های افتخار را برای ما روشن می‌کنند.

انتقام از تروریست‌ها، مطالبه جدی جامعه دانشگاهی

مردانی با اشاره به عهد دیرین اساتید بسیجی با آرمان‌های انقلاب و شهدا، تأکید کرد: ما در مسیر خون‌خواهی شهیدان عزیز، تا نابودی کامل تروریست‌ها و مهد صهیونیسم از پای نخواهیم نشست و با تداوم راه شهیدان، برای تحقق تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: ما در این مکان مقدس و در روزی که مزین به نام شهید چمران است، با رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان می‌کنیم که تا سپردن پرچم انقلاب به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی‌عصر (عج)، در رکاب ایشان ثابت‌قدم بمانیم.

قدردانی از خادمان ملت در عرصه‌های دفاع و دیپلماسی

رئیس سازمان بسیج اساتید ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت و تمامی دستگاه‌هایی که در شرایط حساس اخیر برای حفظ ثبات کشور کوشیده‌اند، گفت: به نمایندگی از اساتید بسیجی، از همه کسانی که در میدان‌های دفاع از آرمان‌های انقلاب، در عرصه‌های دیپلماسی برای احقاق حقوق ملت و در سنگرهای خدمتگزاری به مردم حضور دارند، سپاسگزاری می‌کنم.

اعلام آمادگی برای کمک به کارآمدی نظام حکمرانی

مردانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش‌آفرینی اساتید در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در دوره‌های اخیر، اساتید بسیجی با تشکیل اتاق‌های وضعیت و قرارگاه‌های تخصصی، در عرصه جهاد تبیین و حمایت از مردم در صحنه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند.

وی در پایان خطاب به ریاست محترم جمهوری تأکید کرد: اساتید بسیجی در تمامی رشته‌ها و تخصص‌های علمی و پژوهشی، آمادگی کامل دارند تا با تولید بسته‌های سیاستی و ارائه راهکارهای عملیاتی، شبکه تخصصی خود را برای حل مشکلات کشور و افزایش کارآمدی نظام حکمرانی در سطوح ملی و استانی در اختیار دولت قرار دهند.