جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۳ شهید جدید و ۴۳ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی، تا این لحظه امکان دسترسی به آنان را ندارند.

بر اساس گزارش روزانه وزارت بهداشت غزه، از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۱۰۴۱ نفر و شمار مجروحان به ۳۳۷۲ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، ۷۸۶ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که آمار کلی شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۵۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۸۰ نفر افزایش یافته است.