جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۸ شهید و ۲۰ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

از مجموع شهدای ثبت ‌شده در شبانه‌روز گذشته، ۶ نفر شهید جدید، یک نفر شهید بر اثر جراحات پیشین و یک نفر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدای ثبت ‌شده در نوار غزه به ۱۰۳۸ نفر، شمار مجروحان به ۳۳۲۹ نفر و شمار پیکرهای خارج شده از زیر آوار به ۷۸۶ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت فلسطین درغزه بیان کرد که از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدا به ۷۳ هزار و ۵۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۳۷ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.