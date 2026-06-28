برای رفع موانع حقوقی مدیریت شهری نیازمند همکاری دستگاه قضایی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، در جریان برگزاری اجلاسیه احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی که ظهر امروز، یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵، همزمان با سالگرد شهادت رئیس فقید قوه قضائیه، استاد شهید آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی و شهدای حزب جمهوری اسلامی، آغاز هفته قوه قضائیه و دوازدهم ماه محرم الحرام، با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منتظری رئیس دیوان عالی کشور، پرویز سروری نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سالن زنده‌یاد مرحوم عباس شیبانی برگزار شد، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، رهبر شهید، شهدای قوه قضائیه، شهدای ترور و شهدای اخیر کشور، بر اهمیت احیای حقوق عامه، توسعه حقوق شهروندی، ارتقای تعامل میان نهادهای حاکمیتی و مدیریت شهری و رفع موانع قانونی و اجرایی خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در آغاز سخنان خود با گرامیداشت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، سالروز شهادت آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی و یاران باوفای ایشان و نیز آغاز هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: هفتم تیرماه، یادآور یکی از تلخ‌ترین و در عین حال ماندگارترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که جمعی از برجسته‌ترین مدیران، اندیشمندان و خدمتگزاران نظام اسلامی، در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم، به فیض شهادت نائل آمدند و نام خود را در حافظه تاریخی ملت ایران جاودانه کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به بخشی از چالش‌های حقوقی و اجرایی پیش‌روی مدیریت شهری، اظهار کرد: برخی فرآیندهای اداری و حقوقی در حوزه مدیریت شهری به مرور زمان به فرآیندهایی بسیار طولانی، پیچیده و در مواردی فسادزا تبدیل شده‌اند و این مسئله، مشکلات متعددی را برای اداره شهرها و تأمین حقوق شهروندان ایجاد کرده است.

وی افزود: شوراهای اسلامی شهرها، به ویژه شورای اسلامی شهر تهران، همواره با حساسیت بالا نسبت به رعایت قانون، صیانت از حقوق مردم و حفظ منافع عمومی اقدام کرده‌اند، اما در برخی موارد، خلأها و موانع قانونی، روند اجرای امور را با دشواری مواجه می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان قوه قضائیه و مدیریت شهری، تصریح کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در حوزه شهری، نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق و همکاری مؤثر میان دستگاه‌های مختلف است و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، مسیر رفع این موانع هموار شود.

وی ادامه داد: شوراها و شهرداری‌ها در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، با مسائل متعدد حقوقی، قضایی و اجرایی مواجه هستند و تقویت ارتباط میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری می‌تواند نقش مؤثری در تسریع حل این مسائل ایفا کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، تصریح کرد: حل بسیاری از مسائل موجود در حوزه مدیریت شهری، نیازمند گفت‌وگوی تخصصی، بررسی کارشناسی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی است.

وی ادامه داد: هر اندازه بتوانیم فرآیندهای تصمیم‌گیری را مبتنی بر کار کارشناسی و تعامل بین‌بخشی پیش ببریم، امکان تحقق حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی مدیریت شهری نیز بیشتر خواهد شد.

چمران با اشاره به مسئولیت‌های شوراهای اسلامی در قبال شهروندان، اظهار کرد: شوراها به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه دارند در تمامی تصمیم‌گیری‌ها، حفظ حقوق عمومی، تأمین منافع شهروندان و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: هرگونه اصلاح در فرآیندهای قانونی و اجرایی نیز باید با هدف تسهیل زندگی مردم، کاهش بروکراسی و ارتقای کیفیت خدمات شهری انجام شود.