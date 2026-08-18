«مردانه به میدان بیایید» به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشارات شهید کاظمی به تازگی سومین چاپ از کتاب «مردانه به میدان بیایید» را روانه بازار نشر کرد؛ اثری که به بازخوانیِ سیره و اندیشه‌های اخلاقی عارف نامدار معاصر، مرحوم حاج اسماعیل دولابی می‌پردازد و پنجره‌ای تازه به سوی معنویت و خودسازی در دنیای امروز می‌گشاید.

حاج اسماعیل دولابی(ره) که محوریت این کتاب را تشکیل می‌دهد، از چهره‌های ماندگار عرفان عملی در سال‌های اخیر است. ایشان نه در کسوت روحانیت رسمی و نه با تکیه بر مدارج آکادمیک، بلکه تنها با محوریت «ایمان به پروردگار» و در پیش گرفتن مسیری مبتنی بر خودسازی و تهذیب نفس، به چنان جایگاه رفیعی دست یافت که به اسوه بسیاری از بزرگان حوزه و دانشگاه بدل شد. این عارف بی‌آلایش که سال‌ها به شغل کشاورزی مشغول بود، با کلامی ساده اما نافذ، حقایق عمیق عرفانی را به جان مخاطبان تشنه‌اش می‌نشاند و آموزه‌هایش در باب «محبت الهی» و «تسلیم در برابر مشیت حق»، همچنان پس از سال‌ها از ارتحال ایشان، چراغ راه بسیاری از جویندگان مسیر قرب الهی است.

کتاب «مردانه به میدان بیایید» تلاشی از سوی حجت‌الاسلام حبیب‌الله فرحزاد است تا این درس‌های ناب را مکتوب و ماندگار کند. نویسنده که پیش از این با مجموعه‌ی «دریافت‌هایی از اساتید اخلاق» و نگارش کتاب‌های «سمت خدا» و «به سوی نور»، گام‌های مؤثری در معرفی سبک زندگی بزرگان برداشته بود، این‌بار در سومین مجلد از این مجموعه، مخاطب را به خلوت روحی و مکاشفات استادش می‌برد که عمری را در آزمون‌های الهی سپری کرد.

این کتاب، کلاس درسی است برای کسانی که می‌خواهند «دعا کردن» و «تسلیم بودن» در برابر تقدیر الهی را بیاموزند.

در بخشی از این کتاب آمده است:

وقتی به خدا بگویی «خدایا من غیر از تو کسی و چیزی ندارم»، خداوند غیور است و خواسته‌ات را انجام می‌دهد. وقتی خواستید دعایتان گیرا شود، دوستان و همسایگان و اهل مملکتتان را جلو بیندازید و اول برای آن‌ها دعا کنید. همۀ عالم مضطرند، ولی درک و شعور اضطرار خود را ندارند. آن مضطری اجابت می‌شود که اضطرار خود را درک کند. اول اجابت است، بعد دعا. دعایی که در عبد ظاهر می‌شود از آثار اجابتی است که قبلاً شده است. هرکه را دعا داده شد، قبلاً اجابت داده شده است. به وجود آمدن حالت دعا در عبد، از آثار این است که خدا می‌خواهد آنچه را خواستش در عبد به وجود آمده است به او بدهد.

دعا بکن، ولی اگر اجابت نشد با خدا دعوا نکن و میانه‌ات به هم نخورد؛ چون تو جاهلی و او خبیر و عالم است. خدا کاری را اشتباه نکرده است که با دعای تو به اشتباهش پی ببرد و آن را درست کند. بخل هم نورزیده است که با التماس تو دست از بخل بردارد و آنچه را به مصلحت تو بوده و در اثر بخل نداده بود، به تو بدهد. در دعاهایمان هرچه را که برای ما نافع نیست خدا می‌گوید باشد برای فردا و هرچه را که نافع است بلافاصله می‌دهد. خدا زینت و زیور دنیا را برای مؤمنین خیلی دوست ندارد، ولی آخرت را زود به آن‌ها می‌دهد. کسی که آخرت را دارد چه سیر باشد و چه گرسنه، بهره دنیا را هم می‌برد. خدا هرچه خیر محض است عطا می‌کند، هر وقت غنا برای مؤمن نافع باشد غنا می‌دهد و هر وقت فقر برای او خیر باشد فقر می‌دهد. لذا کسانی که به این حقیقت پی برده‌اند، هرچه خدا می‌کند هیچ نمی‌گویند. ان‌شاءالله ما هم هر وقت خدا کم و زیاد کرد با او دعوا نکنیم.

چاپ سوم «مردانه به میدان بیایید» با طرح جلدی جدید در ۳۲۰ صفحه، قطع رقعی به شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۴۲۰ هزار تومان توسط نشر شهید کاظمی به بازار نشر عرضه شد.