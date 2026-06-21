کاظمی: فشار کنکور باید کاهش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورشدر دومین نشست اعضای هیئت‌رئیسه مجلس دانش‌آموزی کشور که با حضور معاونان وزیر و مدیران ستادی برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص کشور در یک سال گذشته، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر کشور شرایط دشواری را پشت سر گذاشت و درگیر بحران‌ها و فتنه‌های مختلفی بود که تصمیم‌گیری در آن شرایط بسیار پیچیده و دشوار بود.

کاظمی افزود: در دوران جنگ و بحران‌های اخیر، بسیاری از تصمیمات آموزش و پرورش در فضایی از ابهام اتخاذ می‌شد؛ چراکه مشخص نبود شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و حتی درباره زمان برگزاری امتحانات نهایی و کنکور نیز ابهامات جدی وجود داشت.

وی ادامه داد: با این حال، با توکل به خداوند و تلاش مجموعه آموزش و پرورش، تصمیماتی اتخاذ شد که در نهایت به نفع دانش‌آموزان و جامعه تعلیم و تربیت کشور بود.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از دانش‌آموزان و معلمان، گفت: آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموزان و فرهنگیان در روزهای بحران عملکرد بسیار خوبی داشتند و جلوه‌های ارزشمندی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

کاظمی تصریح کرد: راه‌اندازی موکب‌های متعدد و فعالیت‌های داوطلبانه دانش‌آموزان و معلمان در این ایام، نشان‌دهنده روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری در بدنه نظام تعلیم و تربیت است.

وی با تقدیر ویژه از سازمان دانش‌آموزی، تأکید کرد: سازمان دانش‌آموزی در این شرایط مردانه پای کار ایستاد و اقدامات ارزشمند و مؤثری را به انجام رساند که جای تقدیر دارد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر فلسفه تربیتی نظام آموزشی کشور، اظهار کرد: ما معتقدیم آموزش و پرورش صرفاً مسئول آموزش نیست. تعلیم و تربیت دو مأموریت مکمل و جدانشدنی این دستگاه هستند و نمی‌توان تنها به آموزش پرداخت و از تربیت غافل شد.

وی ادامه داد: نگاه ما این است که دانش‌آموز باید در کنار یادگیری علمی، رشد شخصیتی، اجتماعی و اخلاقی نیز داشته باشد و از دوران تحصیل خود لذت ببرد.

کاظمی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز نظام آموزشی را فشارهای ناشی از کنکور دانست و گفت: متأسفانه در برخی پایه‌ها، به‌ویژه دوره دوم متوسطه، دانش‌آموزان تحت فشارهای سنگین تحصیلی قرار می‌گیرند و در مواردی این فشارها به آسیب‌های روحی و روانی و حتی افسردگی منجر می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموز نباید در دوران تحصیل خود زیر چنین فشارهایی قرار گیرد. تلاش ما این بوده که بخشی از این فشارها کاهش یابد و به همین منظور در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیگیری‌های گسترده‌ای انجام شد که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشت.

وزیر آموزش و پرورش از پیگیری طرح‌هایی برای اصلاح وضعیت فعلی خبر داد و تصریح کرد: برنامه ما این است که روند امتحانات نهایی و کنکور تسهیل، تلطیف شود تا دانش‌آموز بتواند علاوه بر موفقیت علمی، از دوران تحصیل خود نیز لذت ببرد.

کاظمی مجلس دانش‌آموزی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تربیتی کشور دانست و اظهار کرد: در مجلس دانش‌آموزی بسیاری از مهارت‌هایی که نظام تعلیم و تربیت به دنبال تحقق آن است، به صورت عملی شکل می‌گیرد.

وی افزود: دانش‌آموزان در این مجموعه با ساختارهای کشور آشنا می‌شوند، مهارت گفت‌وگو و تصمیم‌گیری را می‌آموزند، عزت نفس و اعتماد به نفس آنان افزایش پیدا می‌کند، بصیرت اجتماعی و سیاسی آن‌ها تقویت می‌شود و در نهایت به افرادی توانمند و اثرگذار تبدیل می‌شوند.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به اعضای هیئت‌رئیسه مجلس دانش‌آموزی، گفت: قدر این فرصت را بدانید؛ زیرا بسیاری از مدیران، کارشناسان و مسئولان آینده کشور از دل چنین تجربه‌هایی رشد می‌کنند.

کاظمی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در دوره فعلی مجلس دانش‌آموزی، اظهار کرد: زحمات بسیار ارزشمندی در این دوره کشیده شده و اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که شاید در برخی دوره‌های گذشته کمتر شاهد آن بوده‌ایم.

وی افزود: تلاش‌های انجام‌شده از سوی اعضای مجلس دانش‌آموزی شایسته تقدیر است و انتظار داریم این الگو در سطوح استانی و منطقه‌ای نیز توسعه پیدا کند تا دانش‌آموزان بیشتری از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وزیر آموزش و پرورش از برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار مجلس دانش‌آموزی خبر داد و گفت: لازم است ساختار این مجلس مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند در همه استان‌ها و مناطق کشور اثرگذاری بیشتری داشته باشد و دامنه فعالیت آن گسترش یابد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب صبوری در سازمان دانش‌آموزی، گفت: ایشان فردی باانگیزه و آشنا به حوزه دانش‌آموزی هستند و انتخاب مناسبی برای این مسئولیت محسوب می‌شوند.

وی افزود: این انتخاب، تصمیم خوبی از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی بوده و امیدواریم در دوره جدید، اقدامات مؤثر و تحول‌آفرینی در سازمان دانش‌آموزی رقم بخورد.

وزیر آموزش و پرورش تدوین سند هوش مصنوعی و احصای نظام مسائل آموزش و پرورش توسط مجلس دانش‌آموزی را اقدامی بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و گفت: این که دانش‌آموزان خود به شناسایی مسائل، تحلیل موضوعات و ارائه راهکار پرداخته‌اند، اتفاقی مهم و کم‌نظیر است.

وی افزود: تبدیل این اقدامات به کتاب و ارائه آن به مدیران و تصمیم‌گیران آموزش و پرورش، ظرفیت ارزشمندی را در اختیار نظام آموزشی قرار می‌دهد.

کاظمی تأکید کرد: دانش‌آموزان مهم‌ترین ذی‌نفعان نظام آموزش و پرورش هستند و نظرات آنان باید در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. این مسیر باید در دوره‌های آینده نیز ادامه پیدا کند و توسعه یابد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت مشارکت دانش‌آموزان در فرآیندهای تصمیم‌گیری، گفت: اعضای هیئت‌رئیسه مجلس دانش‌آموزی باید ارتباط مستمر و سازمان‌یافته‌ای با جامعه دانش‌آموزی کشور داشته باشند و دیدگاه‌ها و مطالبات آنان را منتقل کنند.

وی افزود: ارتباط اعضای مجلس دانش‌آموزی با وزیر، معاونان و مراکز تصمیم‌گیری باید تقویت شود و دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت نقش فعال‌تری ایفا کنند.

کاظمی در پایان از برنامه‌ریزی برای اجرای تحولات گسترده در حوزه پرورشی خبر داد و گفت: حجم برنامه‌ها، مأموریت‌ها و انتظارات در این حوزه بسیار زیاد است و اقدامات متعددی برای ارتقای فعالیت‌های تربیتی در دستور کار قرار دارد.

وی برای اعضای مجلس دانش‌آموزی آرزوی موفقیت، عزتمندی، رشد و پیشرفت کرد و بر نقش‌آفرینی مؤثر آنان در آینده کشور تأکید کرد.