استاندار بوشهر: توسعه معادن باید همزمان با صیانت از محیط زیست باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای معادن استان بوشهر با تأکید بر استفاده از ظرفیت معادن برای ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده در استان اظهار کرد: مدیریت استان بر استفاده از ظرفیتها و عناصر معدنی در راستای توسعه اقتصادی تأکید دارد و باید با شناسایی دقیق این ظرفیتها، زمینه توسعه فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاری در این حوزه متناسب با حفاظت از محیط زیست، فراهم شود.
استاندار بوشهر ادامه داد: در شرایطی که دولت با محدودیتهای مالی مواجه است، حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه مطالعات، پژوهش و اکتشاف معادن اهمیت ویژهای دارد و از علاقهمندان به سرمایهگذاری در این بخش حمایت میشود.
زارع با اشاره به ضرورت توجه معدنداران به مسئولیتهای اجتماعی گفت: معادن از جمله سرمایههای ارزشمند و در بسیاری موارد تجدیدناپذیر هستند و باید در کنار بهرهبرداری اقتصادی، صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: گاهی اگر امکان بهرهبرداری اصولی و کمخطر برای طبیعت فراهم نباشد، بهتر است این منابع برای نسلهای آینده حفظ شوند تا با فناوریهای پیشرفتهتر و با کمترین آسیب به محیط زیست در آینده مورد استفاده قرار گیرند.
استاندار بوشهر با اشاره به تغییر رویکردهای جهانی در حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: امروز نگاه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به گذشته بسیار جدیتر شده و بهرهبرداران معادن نیز باید با درک این مسئولیت، فعالیتهای خود را در چارچوب اصول زیستمحیطی انجام دهند.
زارع همچنین به برخی اقدامات قابل اجرا در قالب مسئولیت اجتماعی معادن اشاره کرد و گفت: اجرای طرحهایی مانند کاشت و تولید نهال، اجرای طرحهای آبخیزداری، احیای پوشش گیاهی، تثبیت خاک و مدیریت روانآبها از جمله اقداماتی است که میتواند در راستای حفاظت از منابع طبیعی انجام شود.
تولید و کاشت ۹ میلیون نهال در استان
وی با اشاره به اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت بر حسب دستور رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: تعهد استان بوشهر طی ۴ سال، کاشت ۱۲ میلیون نهال بوده که طی سه سال نخست، حدود ۹ میلیون نهال تولید و کاشت شده که در سال پایانی نیز سه میلیون نهال جدید، کاشت و تعهد استان به طور کامل محقق میشود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه توسعه معادن باید مطابق مطالعات آمایش سرزمین انجام شود، افزود: در واگذاری و بهرهبرداری از معادن لازم است ظرفیتهای محیطی و برنامههای توسعهای استان مورد توجه قرار گیرد تا ضمن ایجاد رونق اقتصادی، از منابع طبیعی نیز بهدرستی صیانت شود.
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