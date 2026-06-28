غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال اعلام مفقود شدن یک فرد در محدوده ساحلی سبزهمیدان تنکابن، تیمهای عملیاتی هلالاحمر با حضور در محل، عملیات جستوجو را آغاز کردند.
وی افزود: امدادگران طی سه شبانهروز با گشتزنی در نوار ساحلی و بررسی مستمر محدوده حادثه، عملیات جستوجو را ادامه دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با بیان اینکه این عملیات صبح یکشنبه به نتیجه رسید، تصریح کرد: فرد مفقودشده ساعت ۱۰:۳۰ شناسایی و پیدا شد و با تحقق هدف عملیات، مأموریت نیروهای امدادی خاتمه یافت.
فخاری با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی حاضر در این عملیات، بر آمادگی جمعیت هلالاحمر برای پاسخگویی به حوادث و سوانح در سراسر استان تأکید کرد.
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