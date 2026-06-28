  1. استانها
  2. مازندران
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

پایان جست‌وجوی سه‌روزه برای پیداکردن فرد مفقودشده در تنکابن

پایان جست‌وجوی سه‌روزه برای پیداکردن فرد مفقودشده در تنکابن

تنکابن- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از پایان عملیات جست‌وجوی فرد مفقودشده در ساحل سبزه‌میدان تنکابن خبر داد و گفت: این فرد پس از سه روز تلاش مستمر نیروهای امدادی پیدا شد.

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال اعلام مفقود شدن یک فرد در محدوده ساحلی سبزه‌میدان تنکابن، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر با حضور در محل، عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

وی افزود: امدادگران طی سه شبانه‌روز با گشت‌زنی در نوار ساحلی و بررسی مستمر محدوده حادثه، عملیات جست‌وجو را ادامه دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با بیان اینکه این عملیات صبح یکشنبه به نتیجه رسید، تصریح کرد: فرد مفقودشده ساعت ۱۰:۳۰ شناسایی و پیدا شد و با تحقق هدف عملیات، مأموریت نیروهای امدادی خاتمه یافت.

فخاری با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی حاضر در این عملیات، بر آمادگی جمعیت هلال‌احمر برای پاسخگویی به حوادث و سوانح در سراسر استان تأکید کرد.

کد مطلب 6873495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها