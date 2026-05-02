فرد مفقود شده در منطقه چارسوی خلخال نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی هلالاحمر استان اردبیل، نجاتگران جمعیت هلالاحمر شهرستان خلخال پس از ۴ ساعت جستوجو، فرد مفقود شده در محدوده دره چارسو (در مسیر جاده خلخال به اسالم) را پیدا کردند.
این عملیات پس از دریافت هشدارهای لازم از سوی مرکز EOC استان و هماهنگی با ERC شعبه خلخال آغاز شد.در این عملیات، تیمهای امدادی متشکل از یک ست نجات و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه الماس و همچنین تیمی از جمعیت هلالاحمر شهرستان خلخال بلافاصله به سمت محل حادثه اعزام شدند.
پس از جستوجوی گسترده در منطقه دشوار دره، نجاتگران موفق به یافتن فرد مفقود شده شدند.در نهایت، مصدوم با استفاده از تجهیزات مخصوص (بسکت) به آمبولانس منتقل و برای دریافت درمانهای لازم به مرکز درمانی منتقل شد.
کد مطلب 6817400
نظر شما