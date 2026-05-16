دو کوهنورد مفقودی در ارتفاعات هرسین نجات یافتند

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان موفقیتآمیز عملیات جستوجو و نجات دو فرد مفقود شده در ارتفاعات کوه شیرز شهرستان هرسین خبر داد.
وی اظهار کرد: بامداد امروز گزارشی مبنی بر مفقود شدن دو نفر در ارتفاعات کوه شیرز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش و انجام هماهنگیهای لازم، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات «جهان فولاد» شهرستان هرسین به محل حادثه اعزام شد.
یگانه تصریح کرد: نیروهای امدادی عملیات جستوجو را در شرایط سخت کوهستانی آغاز کردند و پس از چند ساعت پیمایش و بررسی منطقه، موفق به شناسایی موقعیت افراد حادثهدیده شدند.
وی ادامه داد: عملیات امدادرسانی و انتقال این افراد به محل امن بیش از چهار ساعت به طول انجامید و امدادگران توانستند تا سحرگاه، دو فرد مفقودی را به دامنه کوه منتقل کنند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان با توصیه به کوهنوردان و طبیعتگردان خاطرنشان کرد: شهروندان باید از صعود به ارتفاعات بدون تجهیزات ایمنی و آشنایی کافی با مسیرها خودداری کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
