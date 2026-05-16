۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۲

دو کوهنورد مفقودی در ارتفاعات هرسین نجات یافتند

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه از نجات دو فرد مفقود شده در ارتفاعات کوه شیرز شهرستان هرسین خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان موفقیت‌آمیز عملیات جست‌وجو و نجات دو فرد مفقود شده در ارتفاعات کوه شیرز شهرستان هرسین خبر داد.

وی اظهار کرد: بامداد امروز گزارشی مبنی بر مفقود شدن دو نفر در ارتفاعات کوه شیرز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش و انجام هماهنگی‌های لازم، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات «جهان فولاد» شهرستان هرسین به محل حادثه اعزام شد.

یگانه تصریح کرد: نیروهای امدادی عملیات جست‌وجو را در شرایط سخت کوهستانی آغاز کردند و پس از چند ساعت پیمایش و بررسی منطقه، موفق به شناسایی موقعیت افراد حادثه‌دیده شدند.

وی ادامه داد: عملیات امدادرسانی و انتقال این افراد به محل امن بیش از چهار ساعت به طول انجامید و امدادگران توانستند تا سحرگاه، دو فرد مفقودی را به دامنه کوه منتقل کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان با توصیه به کوهنوردان و طبیعت‌گردان خاطرنشان کرد: شهروندان باید از صعود به ارتفاعات بدون تجهیزات ایمنی و آشنایی کافی با مسیرها خودداری کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

کد مطلب 6831182

