منطقه آزاد بانه–مریوان باید در خدمت مردم و توسعه اقتصادی کردستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی عصر یکشنبه در مراسم رونمایی از پلاک خودرویی منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه–مریوان با تقدیر از تلاشهای نمایندگان مجلس، استاندار کردستان و مسئولان مرتبط با راهاندازی این منطقه اظهار کرد: وقتی از مناطق آزاد سخن گفته میشود، باید نگاه ما به سمت رونق کسبوکار، ایجاد اشتغال و خدمترسانی به مردم باشد.
وی افزود: مناطق آزاد اقتصادی با هدف توسعه تجارت، جذب سرمایه و ایجاد فرصتهای جدید برای مردم ایجاد میشوند و باید به گونهای مدیریت شوند که آثار آن در زندگی مردم نمایان شود.
اجرای عدالت شرط موفقیت مناطق آزاد
امام جمعه سنندج با اشاره به اهمیت عدالت در فعالیتهای اقتصادی بیان کرد: در آموزههای دینی، عدالت جایگاه ویژهای دارد و هر اقدامی که برای توسعه اقتصادی انجام میشود باید همراه با عدالت و در مسیر خدمت به جامعه باشد.
ماموستا رستمی ادامه داد: اگر عدالت در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی اجرا شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و رضایت مردم و خداوند نیز در گرو همین نگاه است.
وی با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران منطقه آزاد بانه–مریوان گفت: نخستین موضوع مهم، تقویت زیرساختهاست، چرا که بدون زیرساخت مناسب نمیتوان انتظار توسعه پایدار داشت.
وی افزود: حتی امکانات اولیه مانند فضاهای خدماتی و رفاهی باید مورد توجه قرار گیرد تا این منطقه بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.
منطقه آزاد نباید در اختیار عدهای خاص باشد
ماموستا رستمی با بیان اینکه ظرفیتهای اقتصادی باید عامالمنفعه باشد، اظهار کرد: منطقه آزاد باید برای مردم باشد و نباید به گونهای مدیریت شود که عدهای خاص از آن بهرهمند شوند و دیگران تنها منتظر استفاده از این ظرفیت بمانند.
وی تصریح کرد: اقتصاد باید بر پایه خدمت، شفافیت، مبارزه با فساد و حمایت از مردم حرکت کند، نه بر اساس روابط، بند و بست یا منافع شخصی.
امام جمعه سنندج با اشاره به ظرفیتهای استان کردستان گفت: این استان از نعمتهای فراوان و ظرفیتهای ارزشمند برخوردار است، اما برای بهرهگیری از این توانمندیها باید ظرفیتها به درستی شناخته شود و از نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه استفاده شود.
وی بر حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از فساد اقتصادی و ایجاد نظارت صحیح، زمینه رشد اقتصادی و محرومیتزدایی را فراهم میکند.
توسعه اقتصادی با نگاه خدمت به جامعه
ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: مسئولان باید با دلسوزی، جدیت و تقویت سرمایه انسانی برای توسعه کشور تلاش کنند، چرا که یکی از اهداف مهم رسالت پیامبران نیز خدمت به جامعه بشری و برقراری عدالت بوده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش مسئولان، استاندار کردستان و همه دستاندرکاران، منطقه آزاد بانه–مریوان بتواند به جایگاه واقعی خود برسد و نقش مؤثری در توسعه استان و کشور ایفا کند.
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