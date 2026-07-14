ماموستا رستمی: خدمت به نیازمندان جهاد در راه خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی، شامگاه سه شنبه در دیدار مدیرکل و اعضای شورای معاونین ادارهکل بهزیستی استان کردستان که به مناسبت هفته بهزیستی برگزار شد، از تلاشها و خدمات کارکنان این مجموعه در حمایت از اقشار نیازمند قدردانی کرد.
وی با تبریک هفته بهزیستی به مدیرکل، معاونان، کارکنان و مجموعه بزرگ این سازمان اظهار کرد: خدمت به بندگان خدا، بهویژه افرادی که به دلیل شرایط جسمی، اقتصادی یا اجتماعی نیازمند حمایت هستند، از ارزشمندترین اعمال در فرهنگ اسلامی به شمار میرود.
ماموستا رستمی با بیان اینکه قرآن کریم همواره بر انفاق، احسان و دستگیری از محرومان تأکید دارد، افزود: رسیدگی به نیازمندان و حمایت از افراد ناتوان، تنها یک مسئولیت اجتماعی یا اداری نیست، بلکه اقدامی معنوی و عبادتی بزرگ است که پاداش الهی به همراه دارد.
وی ادامه داد: کارکنان بهزیستی با حضور در کنار افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و دیگر گروههای آسیبپذیر، نقش مهمی در کاهش مشکلات اجتماعی و تقویت امید در جامعه ایفا میکنند.
خدمترسانی بهزیستی تداوم مسیر احسان و مسئولیت اجتماعی
امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: فعالیت در حوزه حمایتهای اجتماعی نیازمند روحیه ایثار، صبر و دلسوزی است و کسانی که در این مسیر گام برمیدارند، در حقیقت به ارزشهای انسانی و آموزههای دینی عمل میکنند.
ماموستا رستمی با اشاره به جایگاه والای خدمت به مردم در آموزههای اسلامی، تصریح کرد: هر اقدامی که برای رفع مشکلات نیازمندان، حفظ کرامت انسانی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه انجام شود، مصداق خیرخواهی و حرکت در مسیر رضایت خداوند است.
وی در پایان از زحمات مدیران و کارکنان بهزیستی استان کردستان تقدیر کرد و خواستار تداوم تلاشها برای ارائه خدمات شایستهتر به جامعه هدف این سازمان شد.
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